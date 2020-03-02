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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Сотникова рассказала о взаимоотношениях с Юлией Липницкой

Спортсменки выступали в составе сборной России на Олимпийских играх в Сочи 2014 года
Юлия Липницкая (слева) и Аделина Сотникова (справа) Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Юлия Липницкая (слева) и Аделина Сотникова (справа)
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о том, как общается с Юлией Липницкой, вместе с которой она выступала в составе сборной России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом Сотникова сообщила в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1".

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На Играх в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, став первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в данной дисциплине. Липницкая стала обладательницей золота в командном турнире, в личном первенстве фигуристка допустила падения в короткой и произвольной программах и заняла пятое место.

"У нас не было таких отношений, - сказала Сотникова. - Конечно, поздравили друг друга, мы же представители одной страны, что до, что после у нас отношения не поменялись, мы конкурентки на льду, там все конкурентки, здесь нет друзей. Это спорт, и если ты вышел, ты борешься. Я со всеми хорошо дружу в команде, в сборной, которая сейчас есть, всех поддерживаю, понимаю, какой это труд, но они продолжают этим заниматься, так же у всех здоровье ни гладко, ни сладко, но они борются, у меня к ним большое уважение".

В понедельник 23-летняя Сотникова, не выступавшая на соревнованиях с сезона-2015/16, объявила о завершении карьеры. Липницкая прекратила выступления в 2017 году.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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