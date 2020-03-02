{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Автогонки

AFP: этап MotoGP в Таиланде перенесен из-за коронавируса

В воскресенье был отменен этап в Дохе, который должен был состояться 8 марта

ТАСС, 2 марта. Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в Таиланде перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на заместителя премьер-министра Таиланда.

Этап в Таиланде должен был стать первым в новом сезоне (он был запланирован на 22 марта), так как в воскресенье первый этап в Дохе, запланированный на 8 марта, был отменен по этой же причине. Теперь сезон начнется в Остине (США, штат Техас) 5 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2912 летальных исходов, выздоровели более 44,4 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
Автогонки
Реклама на ТАСС
ATP
Впервые трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP
Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку, Андрей Рублев - 14-ю, Карен Хачанов поднялся на 15-е место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС