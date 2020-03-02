AFP: этап MotoGP в Таиланде перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 2 марта. Этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP) в Таиланде перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на заместителя премьер-министра Таиланда.

Этап в Таиланде должен был стать первым в новом сезоне (он был запланирован на 22 марта), так как в воскресенье первый этап в Дохе, запланированный на 8 марта, был отменен по этой же причине. Теперь сезон начнется в Остине (США, штат Техас) 5 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2912 летальных исходов, выздоровели более 44,4 тыс. человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 80 тыс.