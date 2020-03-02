Победители чемпионата Крыма по футболу впервые получат звания мастеров спорта России

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Футболисты команды, которая станет победителем чемпионата Крыма в 2020 году, впервые получат звания мастеров спорта России, сообщил ТАСС президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

"По итогу этого чемпионата Крыма по футболу впервые победителям, футболистам и тренерам будут присвоены звания мастеров спорта, чего сейчас нет. Документы все подготовлены. Есть договоренность с Минспорта РФ, что чемпионат Крыма по футболу войдет в спортивный календарь России, пусть с оговорками и поправками", - сообщил Ветоха.

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком УЕФА запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове. За время проведения турнира чемпионами региона стали: "ТСК-Таврия" (202016), "Севастополь" (2017, 2019) и "Евпатория" (2018).