Овечкин: все в "Вашингтоне" стараются помочь Ковальчуку быстрее адаптироваться в команде

В ночь на понедельник "Вашингтон" на выезде победил "Миннесоту" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. В эпизоде со вторым голом Овечкина ему ассистировали российские форварды Евгений Кузнецов и Ковальчук, который набрал первое очко в составе нового клуба.

ТАСС, 2 марта. Все игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" помогают форварду Илье Ковальчуку быстрее адаптироваться в команде. Об этом рассказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

"Я очень рад за Ковальчука, - сказал Овечкин. - Он играет все лучше и лучше. Для него это новая игровая система, новые партнеры по команде, но все пытаются помочь ему чувствовать себя здесь комфортно. Вы можете заметить, что он наслаждается игрой и старается изо всех сил, показывая все, что может".

Ковальчук за 42 проведенные игры в сезоне набрал 23 очка (9 шайб + 14 передач). Он перешел в "Вашингтон" в результате обмена с "Монреалем" 24 февраля.

"Вашингтон" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 65 матчах.