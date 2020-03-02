Плющенко: фигуристка Сотникова сбросила лишний груз после объявления о завершении карьеры

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова приняла правильное решение, объявив о завершении карьеры, это поможет ей избавиться от лишнего груза ответственности. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристки Евгений Плющенко.

23-летняя Сотникова объявила о завершении карьеры в понедельник. Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2015 года.

"Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось, - сказал Плющенко. - Но мне всегда нравилось, что она боец, что хотела доказать самой себе - соревноваться, двигаться, выступать. Даже операцию сделали, но не получилось. Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила свое решение, ей будет полегче, с ее плеч упал серьезный груз".

"Жизнь после профессионального спорта существует и она многогранна - это может быть и тренерская история, и шоу, семейная жизнь обязательно. И мы рассмотрим версию, чтобы она оказалась в моей команде", - добавил Плющенко.

Сотникова - первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, это достижение покорилось ей на Играх-2014 в Сочи. Также фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России. Последний раз она выходила на лед в декабре 2015 года, тогда она стала шестой на национальном первенстве.