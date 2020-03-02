Тренер Буянова назвала работу с фигуристкой Сотниковой прекрасной страницей своей жизни

23-летняя Сотникова объявила о завершении карьеры в понедельник. Спортсменка занималась под руководством Буяновой в школе московского ЦСКА с 2004 по 2017 год.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Елена Буянова считает работу с фигуристкой Аделиной Сотниковой прекрасной страницей своей жизни. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Аделина Сотникова. Это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании, - сказала Буянова. - И счастлива, что дала ей профессию, которой она занимается и по сей день, продолжая кататься и радуя своим мастерством многочисленных фанатов, Аделина востребована в любом шоу".

"Я горжусь ею, и горжусь тем, что она продолжает свое дело. От всей души желаю ей здоровья и счастья", - добавила собеседница агентства.

Сотникова является олимпийской чемпионкой Сочи в женском одиночном катании. Помимо золотой медали Игр, она дважды завоевывала серебро чемпионатов Европы (2013, 2014). Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2015 года. В 2017 году она прекратила сотрудничество с Буяновой и перешла в группу к Евгению Плющенко.