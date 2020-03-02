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НХЛ

Агент Ковальчука: Илья быстро адаптируется в "Вашингтоне" благодаря своему опыту

В ночь на понедельник в матче против "Миннесоты" форвард набрал первое очко в составе новой команды

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт нападающего Ильи Ковальчука позволит ему быстро адаптироваться к игре "Вашингтона" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал представляющий интересы Ковальчука в России агент Юрий Николаев.

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36-летний Ковальчук перешел в "Вашингтон" в результате обмена из "Монреаля" 24 февраля. В ночь на понедельник в матче против "Миннесоты" (4:3) он набрал первое очко в составе новой команды, выступив вторым ассистентом во втором голе Александра Овечкина.

"К любой новой команде нужно адаптироваться. Опыт Ильи позволяет это сделать быстро", - сказал Николаев.

Ковальчук является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, финалистом Кубка Стэнли 2012 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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