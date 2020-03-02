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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Адвокат: МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

По словам Алексея Панича, об этом свидетельствуют заключения британских и российских экспертов
Ольга Зайцева Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ольга Зайцева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта /ТАСС/. Представленные Международным олимпийским комитетом (МОК) подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, являются подделкой, об этом свидетельствуют заключения британских и российских экспертов. Об этом заявил адвокат спортсменок Алексей Панич во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В своей речи адвокат указал на то, что большинство предъявленных МОК обвинений было снято на досудебной стадии, и российские спортсмены требуют компенсацию в десятикратном размере понесенных издержек.

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"Безответственность и некомпетентность МОК привела к тому, что спортсмены потратили кучу своих денег и времени, - сказал Панич. - В созданной чиновниками МОК только им удобной системе у спортсмена практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от СAS создать новый прецедент и хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов. Такая серьезная организация не вправе готовить обвинение так непрофессионально".

В ходе выступления защита указала на многочисленные нарушения Всемирного антидопингового агентства (WADA). "Никому не подчиняющаяся надгосударственная полицейская структура нарушает права человека на каждом шагу и сама не следует собственным правилам. Свои многочисленные ошибки безнаказанно перекладывает на спортсменов, калеча человеческие судьбы. Необходимо вернуть в спорт выстраданную столетиями презумпцию невиновности как краеугольный принцип мирового права, защита прав человека важнее коммерческих интересов WADA", - заявил Панич в завершение выступления.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК, их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина на Играх в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

Теги
РоссияЗайцева, Ольга АлексеевнаДопинг-скандал вокруг российского спорта
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