20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Горшков: завершившая карьеру фигуристка Сотникова навсегда останется в истории

Спортсменка не выступала на соревнованиях с 2015 года
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка фигуристка Аделина Сотникова навсегда вписала свое имя в историю. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

23-летняя Сотникова объявила о завершении карьеры в понедельник. Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2015 года.

На эту тему
Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

"Жизнь так устроена, все когда-то заканчивается, тем не менее всегда очень грустно узнавать новости, когда спортсмены заканчивают карьеру, в частности фигуристы, - сказал Горшков. - Аделина Сотникова навсегда останется в истории как первая российская олимпийская чемпионка в личных соревнованиях. Конечно же, мы от всей души желаем ей здоровья, счастья и, конечно же, удачи и успехов в осуществлении ее дальнейших планов".

Сотникова - первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, это достижение покорилось ей на Играх-2014 в Сочи. Также фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России. Последний раз она выходила на лед в декабре 2015 года, тогда она стала шестой на национальном первенстве.

Теги
Горшков, Александр ГеоргиевичЗимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Единая лига ВТБ
ЦСКА продлил контракт с баскетболистом Боломбоем
Новое соглашение с 26-летним центровым рассчитано до конца сезона-2021/22
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС