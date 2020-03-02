Горшков: завершившая карьеру фигуристка Сотникова навсегда останется в истории

"Жизнь так устроена, все когда-то заканчивается, тем не менее всегда очень грустно узнавать новости, когда спортсмены заканчивают карьеру, в частности фигуристы, - сказал Горшков. - Аделина Сотникова навсегда останется в истории как первая российская олимпийская чемпионка в личных соревнованиях. Конечно же, мы от всей души желаем ей здоровья, счастья и, конечно же, удачи и успехов в осуществлении ее дальнейших планов".

Сотникова - первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, это достижение покорилось ей на Играх-2014 в Сочи. Также фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России. Последний раз она выходила на лед в декабре 2015 года, тогда она стала шестой на национальном первенстве.