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Хоккей с мячом

Мяус покинет пост вице-президента Федерации хоккея с мячом России

Он переходит на работу в администрацию правительства Кузбасса
Сергей Мяус Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Мяус
© Станислав Красильников/ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 марта. /ТАСС/. Вице-президент Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус покинет занимаемый пост в связи с переходом на работу в администрацию правительства Кузбасса. Об этом он сообщил ТАСС.

В понедельник администрация правительства Кузбасса сообщила о назначении 61-летнего Мяуса на должность советника главы региона по физической культуре и спорту с последующим его переводом на должность руководителя Министерства физической культуры и спорта Кузбасса. Ожидается, что новое ведомство будет сформировано к концу марта. Ранее вопросы спорта в Кузбассе курировал департамент молодежной политики и спорта, который будет реогранизован в два министерства.

Мяус поблагодарил федерацию, в которой провел 10 лет, отметив, что готов приступить к работе на новом посту в Кемеровской области. "Это моя родина, я никогда не терял связь. Мне показалось приглашение губернатора региона очень интересным, поэтому будем работать в спортивной отрасли Кемеровской области", - сказал собеседник агентства.

"Сергей Анатольевич уже сейчас приступит к выполнению тех задач, которые будут поставлены перед Министерством физической культуры и спорта Кузбасса. Это, прежде всего, развитие массового дворового спорта и, конечно, спорта высших достижений", - приводит пресс-служба регионального правительства слова губернатора Сергея Цивилева.

Мяус является вице-президентом Федерации хоккея с мячом России с 2009 года. С 2015 по 2017 год он был главным тренером сборной России, с которой дважды завоевал золотые медали чемпионатов мира. С 2011 по 2015 год возглавлял молодежную сборную России, а с 1995 по 2008 год являлся главным тренером кемеровского "Кузбасса", за который выступал на протяжении всей игровой карьеры.

Теги
Кемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичХоккей с мячом
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