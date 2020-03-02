20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Запоздалое решение. Фигуристка Сотникова после длительной паузы завершила карьеру

В феврале стало известно, что спортсменка перенесла операцию
Аделина Сотникова Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Аделина Сотникова
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка Сочи российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Она не выступала на соревнованиях с 2015 года, но при этом продолжала говорить о желании вернуться на лед.

Сотникова сделала объявление в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". 23-летняя фигуристка рассказала, что здоровье не позволяет ей заниматься любимым делом.

На эту тему
Горшков: завершившая карьеру фигуристка Сотникова навсегда останется в истории

"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, - сказала Сотникова. - Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт".

В феврале стало известно, что Сотникова перенесла операцию. Точный ее характер разнился - тренер Елена Буянова, работавшая с Сотниковой на протяжении большей части ее карьеры, сообщала ТАСС, что "ничего серьезного" не произошло, а агент спортсменки Мария Шашина утверждала ровно противоположное. В понедельник Сотникова и Шашина приоткрыли завесу тайны, рассказав, что на самом деле спортсменке оперировали позвоночник и шею - врачи установили металлическую пластину и скрепили ее шестью шурупами.

"У Аделины сейчас в позвоночнике два импланта, которые соединяет пластина, - заявила Шашина. - И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник для того, чтобы она смогла еще раз вернуться на лед и порадовать зрителей".

На эту тему
Тренер Буянова назвала работу с фигуристкой Сотниковой прекрасной страницей своей жизни

Сотникова отметила, что впервые почувствовала себя плохо в ноябре 2019 года. "Выступала [на шоу] до февраля, причем там были каждодневные выступления, приходилось делать капельницы, которые в принципе не помогали, выступать через боль, врачи действительно боялись, а потом спустя две недели позвонила и сказала: "Доктор, я вся ваша", - сообщила фигуристка. - Мне сказали, что у меня ситуация и операция были серьезнее, чем у Евгения Плющенко (спортсмена длительное время беспокоила спина, он перенес несколько операций - прим. ТАСС). У него было столько операций, уже вся спина в этих пластинах, на данный момент мне сделали это на шее".

Жизнь после спорта

Выходит, что именно операция вынудила Сотникову прекратить тянуть с решением, которое напрашивалось уже очень давно. В последний раз она выходила на соревновательный лед в декабре 2015 года на чемпионате России в Екатеринбурге, где заняла шестое место. До этого были второе место на турнире категории Б "Мордовские узоры", шестое - на таком же челленджере "Золотой конек Загреба", третье - на этапе Гран-при в Москве, причем ни на одном из этих турниров ей не удалось преодолеть отметку в 200 баллов по сумме двух программ. Результаты фигуристки после судьбоносных Игр в Сочи, где она стала первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, резко снизились, было очевидно, что возвращение на прежний уровень вряд ли возможно.

На эту тему
Плющенко: фигуристка Сотникова сбросила лишний груз после объявления о завершении карьеры

Однако фигуристка продолжала утверждать, что не ушла из спорта. Пауза в карьере растянулась на долгие четыре года, и каждый новый год все больше и больше снижал ее шансы на возвращение. Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова - за то время, пока Сотникова размышляла о том, что делать дальше, успело смениться не одно поколение фигуристок, которые значительно превосходят ее по целому ряду факторов.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер спортсменки Евгений Плющенко в беседе с ТАСС высказал предположение, что объявление о завершении карьеры поможет фигуристке сбросить лишний груз давления. "Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось, - сказал Плющенко. - Но мне всегда нравилось, что она боец, что хотела доказать самой себе - соревноваться, двигаться, выступать, даже операцию сделали, но не получилось. Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила свое решение, ей будет полегче, с ее плеч упал серьезный груз".

Плющенко заявил, что Сотникова может войти в его тренерскую команду. "Жизнь после профессионального спорта существует, и она многогранна - это может быть и тренерская история, и шоу, семейная жизнь обязательно, - сказал он. - И мы рассмотрим версию, чтобы она оказалась в моей команде".

"Все когда-то заканчивается"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков философски оценил решение Сотниковой. "Жизнь так устроена, все когда-то заканчивается, тем не менее всегда очень грустно узнавать новости, когда спортсмены заканчивают карьеру, в частности фигуристы, - сказал Горшков. - Аделина Сотникова навсегда останется в истории как первая российская олимпийская чемпионка в личных соревнованиях. Конечно же, мы от всей души желаем ей здоровья, счастья и, конечно же, удачи и успехов в осуществлении ее дальнейших планов".

На эту тему
Фигуристка Сотникова рассказала о взаимоотношениях с Юлией Липницкой

Буянова назвала работу с Сотниковой одной из лучших страниц в своей жизни. "Я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Аделина Сотникова, это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании, - сказала собеседница агентства. - И счастлива, что дала ей профессию, которой она занимается и по сей день, продолжая кататься и радуя своим мастерством многочисленных фанатов, Аделина востребована в любом шоу".

Конкретных планов на будущее Сотникова пока не озвучивала. Ранее фигуристка говорила, что ей очень нравится тренерская деятельность, и она не прочь попробовать себя на этом поприще. Кроме того, поклонники таланта фигуристки смогут насладиться ее выступлениями на различных шоу.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
У всех участников слушаний дела российских биатлонисток в CAS отобрали мобильные телефоны
Ранее такие меры никогда не предпринимались
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС