Запоздалое решение. Фигуристка Сотникова после длительной паузы завершила карьеру

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка Сочи российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Она не выступала на соревнованиях с 2015 года, но при этом продолжала говорить о желании вернуться на лед. Сотникова сделала объявление в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1". 23-летняя фигуристка рассказала, что здоровье не позволяет ей заниматься любимым делом.

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"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, - сказала Сотникова. - Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт". В феврале стало известно, что Сотникова перенесла операцию. Точный ее характер разнился - тренер Елена Буянова, работавшая с Сотниковой на протяжении большей части ее карьеры, сообщала ТАСС, что "ничего серьезного" не произошло, а агент спортсменки Мария Шашина утверждала ровно противоположное. В понедельник Сотникова и Шашина приоткрыли завесу тайны, рассказав, что на самом деле спортсменке оперировали позвоночник и шею - врачи установили металлическую пластину и скрепили ее шестью шурупами. "У Аделины сейчас в позвоночнике два импланта, которые соединяет пластина, - заявила Шашина. - И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник для того, чтобы она смогла еще раз вернуться на лед и порадовать зрителей".

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Сотникова отметила, что впервые почувствовала себя плохо в ноябре 2019 года. "Выступала [на шоу] до февраля, причем там были каждодневные выступления, приходилось делать капельницы, которые в принципе не помогали, выступать через боль, врачи действительно боялись, а потом спустя две недели позвонила и сказала: "Доктор, я вся ваша", - сообщила фигуристка. - Мне сказали, что у меня ситуация и операция были серьезнее, чем у Евгения Плющенко (спортсмена длительное время беспокоила спина, он перенес несколько операций - прим. ТАСС). У него было столько операций, уже вся спина в этих пластинах, на данный момент мне сделали это на шее". Жизнь после спорта Выходит, что именно операция вынудила Сотникову прекратить тянуть с решением, которое напрашивалось уже очень давно. В последний раз она выходила на соревновательный лед в декабре 2015 года на чемпионате России в Екатеринбурге, где заняла шестое место. До этого были второе место на турнире категории Б "Мордовские узоры", шестое - на таком же челленджере "Золотой конек Загреба", третье - на этапе Гран-при в Москве, причем ни на одном из этих турниров ей не удалось преодолеть отметку в 200 баллов по сумме двух программ. Результаты фигуристки после судьбоносных Игр в Сочи, где она стала первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, резко снизились, было очевидно, что возвращение на прежний уровень вряд ли возможно.

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Однако фигуристка продолжала утверждать, что не ушла из спорта. Пауза в карьере растянулась на долгие четыре года, и каждый новый год все больше и больше снижал ее шансы на возвращение. Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова - за то время, пока Сотникова размышляла о том, что делать дальше, успело смениться не одно поколение фигуристок, которые значительно превосходят ее по целому ряду факторов. Двукратный олимпийский чемпион и тренер спортсменки Евгений Плющенко в беседе с ТАСС высказал предположение, что объявление о завершении карьеры поможет фигуристке сбросить лишний груз давления. "Аделина большая молодец, она пыталась вернуться в спорт, не останавливалась, но травмы не дали, не получилось, - сказал Плющенко. - Но мне всегда нравилось, что она боец, что хотела доказать самой себе - соревноваться, двигаться, выступать, даже операцию сделали, но не получилось. Аделиночка молодец, и это правильно, что она озвучила свое решение, ей будет полегче, с ее плеч упал серьезный груз". Плющенко заявил, что Сотникова может войти в его тренерскую команду. "Жизнь после профессионального спорта существует, и она многогранна - это может быть и тренерская история, и шоу, семейная жизнь обязательно, - сказал он. - И мы рассмотрим версию, чтобы она оказалась в моей команде". "Все когда-то заканчивается" Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков философски оценил решение Сотниковой. "Жизнь так устроена, все когда-то заканчивается, тем не менее всегда очень грустно узнавать новости, когда спортсмены заканчивают карьеру, в частности фигуристы, - сказал Горшков. - Аделина Сотникова навсегда останется в истории как первая российская олимпийская чемпионка в личных соревнованиях. Конечно же, мы от всей души желаем ей здоровья, счастья и, конечно же, удачи и успехов в осуществлении ее дальнейших планов".

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