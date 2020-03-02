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Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса

Соревнования в Нове-Место запланированы на 5-8 марта
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, чей комментарий приводит информационное агентство CTK.

Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Чехии в воскресенье.

"Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться, - сказал Гамачек. - Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было".

Чешский этап Кубка мира запланирован на 5-8 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах, включая Россию. По последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в стране составило 2870 человек, выздоровели около 42 тыс., инфицированы свыше 79,8 тыс.

Теги
ЧехияКубок мира по биатлонуРаспространение коронавируса нового типа
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