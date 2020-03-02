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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Дегтярев считает, что CAS должен присудить компенсацию Зайцевой, Романовой и Вилухиной

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев Максим Григорьев/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение о выплате компенсаций бывшим биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной, пожизненно дисквалифицированным Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом Дегтярев сообщил ТАСС.

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Адвокат: МОК представил по делу Зайцевой документы с поддельными подписями Родченкова

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК, их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина на Играх в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова, Вилухина также была лишена второго места в спринте. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось. Адвокат спортсменок Алексей Панич в понедельник во время слушаний в CAS сообщил, что представленные МОК подписи на всех аффидевитах бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной, являются подделкой.

"Будем надеяться, что суд примет решение о выплате компенсаций биатлонисткам, несправедливо пострадавшим от решения МОК. Лишение заслуженных наград и пожизненное отстранение от Олимпийских игр - это серьезный удар для спортсмена, для болельщиков, большая потеря для всей страны. В обществе давно присутствует разочарование по отношению к международным спортивным организациям, которые открыто нарушают нормы Олимпийской хартии и антидопингового кодекса. МОК и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) принимали и продолжают принимать решения о судьбе спортсменов всей страны, основываясь на заявлениях разыскиваемого за совершение ряда уголовных преступлений Григория Родченкова, а теперь выясняется, что и на основе поддельных документов", - сказал Дегтярев.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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