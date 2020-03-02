Дегтярев считает возможным перенос ОИ-2020 или проведение соревнований без зрителей

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Олимпийские игры могут пройти без зрителей из-за коронавируса. Ранее заместитель генерального директора оргкомитета Игр Кацура Энё заявлял, что никаких изменений из-за коронавируса в проведение Олимпиады внесено не будет. Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает возможным вариант переноса летней Олимпиады 2020 года в Токио или проведения Игр без зрителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Вполне возможное развитие событий - Игры без зрителей. Как и перенос Олимпиады по срокам. Без вакцины от коронавируса подвергать миллионы людей риску было бы безответственным", - отметил Дегтярев.

К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом. 12 человек скончались. Основная часть заразившихся (705) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Власти Японии в связи с этим объявили, что эвакуация людей с лайнера полностью завершена.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи заражения были выявлены в 66 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.