Журова считает вариант проведения ОИ-2020 без зрителей более приемлемым, чем перенос Игр

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Олимпийские игры могут пройти без зрителей из-за коронавируса. Болельщики смогут увидеть соревнования только по телевидению.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает вариант проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей более приемлемым, чем перенос соревнований. Такое мнение она высказала ТАСС.

"После того, как появился киберспорт, я ничему не удивлюсь, - сказала Журова. - Мы понимаем, что в онлайн выходит многое, и в связи с опасениями, что люди могут не приехать, но хотят увидеть, - такой формат реален".

"Если переносить Игры, то это может быть перенос, грубо говоря, на год и в рамках той же страны и города. Надо будет смотреть по ситуации в мае-июне. Что касается проведения без зрителей, то это, возможно, будет более приемлемый вариант. Проверить спортсменов, есть ли у них болезнь, гораздо проще, чем зрителей", - добавила Журова.

Олимпиада 2020 года должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи инфицирования были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.