Аникина: Россия выбыла из числа претендентов на проведение ЧМ-2024 по бобслею и скелетону

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России отказалась от своих первоначальных намерений претендовать на проведение в 2024 году чемпионата мира по бобслею и скелетону. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент федерации Елена Аникина.

"Прошлым летом мы сообщили о своих намерениях провести у себя в 2024 году чемпионат мира по бобслею и скелетону, - заметила Аникина. - Выборы города, где пройдет этот турнир, пройдут в июне на конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Но когда начался новый виток допингового скандала вокруг московской лаборатории, который может обернуться для России запретом проводить крупные спортивные мероприятия, мы приняли решение повременить с подачей заявки на чемпионат мира - 2024".

"Но если нашим российским структурам удастся победить в CAS (Спортивном арбитражном суде) и будет вынесен не столь категоричный вердикт всем российским спортсменам и российскому спорту в целом, то мы обязательно будем претендовать на проведение у себя чемпионата мира в 2025 году, а значит, и этапов Кубков мира", - продолжила собеседница ТАСС.

По словам Аникиной, IBSF очень заинтересована в том, чтобы ее соревнования проходили на территории России. "К нам поступило очень много писем с благодарностью за высокий уровень проведения прошлогоднего Интеркубка. Всем все очень понравилось. Я по-прежнему считаю, что одни из самых лучших крупных спортивных мероприятий проходят именно в России", - заключила собеседница ТАСС.

Сочи в феврале 2017 года должен был провести у себя чемпионат мира, однако из-за разразившегося допингового скандала, вызванного публикацией доклада Ричарда Макларена, тот турнир был перенесен в немецкий Кёнигзее.