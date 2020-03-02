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Допинг-скандал вокруг российского спорта

CAS поручил МОК в течение суток объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток

Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток о поддельных подписях в документах Международного олимпийского комитета (МОК). Суд потребовал от МОК до вторника предоставить пояснения по этому вопросу, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом разбирательства.

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В понедельник CAS начал рассмотрение апелляции ОльгиЗайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). В ходе слушаний в CAS адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу биатлонисток - являются подделкой.

"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сказал собеседник агентства.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК, их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина на Играх в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте. Апелляцию на это решение спортсменки подали больше двух лет назад, однако рассмотрение дел затягивалось.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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