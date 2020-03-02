Минспорт России утвердил форму билета на матчи ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило форму входного билета на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соответствующий приказ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, на лицевой стороне билета будет отражена информация о матче (название матча, команды, дата и время начала, название стадиона), информация о зрителе, категория и стоимость билета, а также информация о месте (трибуна, вход, ряд, место), номер заказа и номер билета.

На обратной стороне билета будут размещены логотипы, информация о запрещенных на матче предметах, информация о правилах использования билетов. А также указание на то, что держателю билета для прохода на стадион потребуется персонифицированная карта зрителя.

Также Минспорт РФ утвердил форму электронного билета и документа, который дает право на получение билета на матчи европейского первенства. Согласно форме, для подтверждения приобретения билета потребуется имя и фамилия покупателя, идентификационный номер заказа, информация о купленных билетах (количество, категория, стоимость, способ оплаты). На документе также будет размещена информация о порядке доступа на билетный портал Союза европейских футбольных ассоциаций и документе, подтверждающем оплату.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.