Сочи в начале следующего сезона может провести этап КМ по бобслею и скелетону

АЛЬТЕНБЕРГ /Германия/, 2 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) обратилась к Федерации бобслея России провести в начале сезона-2020/21 этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Об этом в интервью ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

"Во время чемпионата мира в Альтенберге у меня прошло несколько встреч с представителями IBSF. И международная федерация предлагает нам провести в начале следующего сезона этап Кубка мира, - сказала Аникина. - На фоне всех острых проблем, которые сейчас испытывает российский спорт, было бы очень здорово провести в Сочи такой турнир, и я очень благодарна международной федерации за такое доверие".

"Но для того, чтобы взяться за проведение этапа Кубка мира по бобслею и скелетону, мне нужно обсудить все эти вопросы с Министерством спорта России. Потому что как в случае с недавним Интеркубком, у нас опять получается очень ограниченное время на подготовку. Я очень надеюсь, что Олег Васильевич Матыцин (министр спорта РФ - прим. ТАСС) одобрит это предложение, и мы с огромной скоростью приступим к подготовке к проведению домашнего этапа Кубка мира", - сказала собеседница ТАСС.

Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по бобслею и скелетону в феврале 2015 года. Сочи в феврале 2017 года должен был провести чемпионат мира, однако из-за разразившегося допингового скандала, вызванного публикацией доклада Ричарда Макларена, тот турнир был перенесен в немецкий Кёнигзее.