Тарасова: спортивная карьера фигуристки Сотниковой была счастливой

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Спортивная карьера фигуристки Аделины Сотниковой была счастливой, у нее должно быть такое же яркое будущее. Такое мнение ТАСС высказала известный российский тренер Татьяна Тарасова.

Сотникова была чудесной фигуристкой, но ее уход из спорта сильно затянулся. Почему?

23-летняя Сотникова объявила о завершении карьеры в понедельник.

"У нее была счастливая спортивная жизнь. И я желаю ей в будущем иметь такую же прекрасную, счастливую, наполненную разными красками жизнь. И здоровья", - сказала Тарасова.

Сотникова - первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, это достижение покорилось ей на Играх-2014 в Сочи. Также фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России. Последний раз она выходила на лед в декабре 2015 года, тогда она стала шестой на национальном первенстве.