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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова: спортивная карьера фигуристки Сотниковой была счастливой

Последний раз спортсменка выходила на лед в декабре 2015 года

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Спортивная карьера фигуристки Аделины Сотниковой была счастливой, у нее должно быть такое же яркое будущее. Такое мнение ТАСС высказала известный российский тренер Татьяна Тарасова.

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23-летняя Сотникова объявила о завершении карьеры в понедельник.

"У нее была счастливая спортивная жизнь. И я желаю ей в будущем иметь такую же прекрасную, счастливую, наполненную разными красками жизнь. И здоровья", - сказала Тарасова.

Сотникова - первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, это достижение покорилось ей на Играх-2014 в Сочи. Также фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России. Последний раз она выходила на лед в декабре 2015 года, тогда она стала шестой на национальном первенстве.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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