МОК: подготовка к Олимпийским играм в Токио проходит по плану

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Олимпиада может пройти без зрителей из-за коронавируса, а болельщики смогут увидеть соревнования только по телевидению.

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио проходит по плану. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

DM: Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса

"Подготовка к Олимпийским играм продолжается по плану. Контрмеры против инфекционных болезней составляют важнейшую часть общего плана для организации безопасных и защищенных Игр, - говорится в сообщении. - Оргкомитет "Токио-2020" продолжит сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые внимательно следят за любыми случаями инфекционных заболеваний, и рассмотрит любые меры, которые могут потребоваться, со всеми заинтересованными организациями".

"МОК находится в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и со своими медицинскими экспертами. У нас есть полная уверенность, что соответствующие органы, в частности, в Японии и Китае, примут необходимые меры по исправлению ситуации", - добавили в пресс-службе.

Игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи инфицирования были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.