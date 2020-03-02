Ковтун: фигуристка Сотникова очень востребованная спортсменка, у нее в жизни все получится

"Конечно, грустно осознавать, что уже точно не будет возвращения Аделины в спорт. Она прекрасный человек, очень хороший друг. Уверен, что у нее все в жизни получится, она очень востребованная спортсменка, и так будет всегда, ведь она первая олимпийская чемпионка в истории женского фигурного катания России", - отметил Ковтун.

"Наверно, сейчас ее ежедневное расписание мало изменится, потому что у нее был достаточно долгий перерыв в соревновательной деятельности. Аделине будет немножко проще, чем тем, кто резко завершил спортивную карьеру, тренируясь до этого каждый день, не вылезая со льда. К этому нужно привыкать, и даже хорошо, что у нее была такая пауза", - считает собеседник агентства.

Спортсменка занималась под руководством тренера Елены Буяновой в школе московского ЦСКА с 2004 по 2017 год. Вместе с ней у Буяновой тренировался и Ковтун (с 2012 по 2016 год, а также с 2018 года до завершения карьеры в апреле 2019-го).

"Станет ли Аделина тренером? Все будет зависеть только от ее желания, если она захочет, то, конечно, это возможно, но нужно понимать, какой это огромный труд, я сейчас набираюсь опыта, занимаюсь тренерской деятельностью почти каждый день, и понимаю, что такая работа не очень совместима с шоу-бизнесом, - считает Ковтун. - Тут уже вопрос к Аделине, готова ли она будет опять поменять свою жизнь. Но я всегда ей помогу, мы с ней всегда рядом и на связи, ведь мы росли вместе, поэтому и сейчас как брат и сестра".