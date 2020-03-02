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Свищев: проведение Олимпиады-2020 без зрителей убьет эффект от Игр

По словам депутата Госдумы, гораздо проще победить вирус или рассматривать вопрос переноса соревнований

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проведение Олимпиады 2020 года в Токио без зрителей убьет эффект от самого яркого спортивного события. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В понедельник британское издание Daily Mail сообщило, что Олимпийские игры могут пройти без зрителей из-за коронавируса. Ранее заместитель генерального директора оргкомитета Игр Кацура Энё заявлял, что изменения в расписание Олимпийских игр вносить не планируется. Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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"В этом нет никакого смысла, Олимпиада - это грандиозное спортивное яркое событие для зрителей, чтобы показать единение олимпийского движения. Когда не будет зрителей, это убьет эффект от Игр. Гораздо проще победить вирус и провести Олимпиаду со зрителями или рассматривать вопрос переноса соревнований. Ничего страшного в этом нет, переносить сроки или в другое место, но проводить Олимпиаду без зрителей - это безумие", - отметил Свищев.

К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом. 12 человек скончались. Основная часть заразившихся (705) - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который в воскресенье покинула последняя группа членов экипажа. Власти Японии в связи с этим объявили, что эвакуация людей с лайнера полностью завершена.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи заражения были выявлены в 66 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
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