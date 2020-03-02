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Футбол в России

Сергей Иванов рассудит "Спартак" и ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу

Встреча пройдет 4 марта

ТАСС, 2 марта. Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на четвертьфинальные матчи Олимп - Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встречу между московским "Спартаком" и ЦСКА, которая пройдет 4 марта, будет обслуживать судейская бригада под руководством Сергея Иванова (Ростов-на-Дону).

В среду пройдут еще два матча турнира. На игру "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) главным судьей назначен Николай Волошин (Смоленск), на матч "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург) - Игорь Панин (Дмитров). 5 марта состоится встреча "Химки" - "Торпедо" (Москва), которую будет обслуживать судейская бригада во главе с Евгением Кукулякой (Калуга).

Финал Кубка России пройдет 13 мая в Екатеринбурге.

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Российский футбол
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