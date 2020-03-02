Фуркад удивлен решением провести чешский этап Кубка мира по биатлону без зрителей

В понедельник министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что этап Кубка мира, запланированный на 5-8 марта, пройдет без зрителей.

ТАСС, 2 марта. Французский биатлонист Мартен Фуркад считает, что в решении провести этап Кубка мира в чешском Нове-Место без зрителей из-за коронавируса есть нестыковки. Об этом француз написал в своем Twitter.

"Продолжаются нестыковки с коронавирусом. У чешских болельщиков не будет возможности посетить соревнования, при этом биатлонисты без проблем смогут приехать туда [в Нове-Место], хотя мы все были в Италии всего семь дней назад", - написал Фуркад.

В Италии число инфицированных достигло более 1,6 тыс. человек. 34 пациента умерли, однако факты смерти от коронавируса еще должны быть подтверждены. Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Чехии в воскресенье.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи инфицирования были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.