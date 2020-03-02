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Футбол в России

ФК "Мордовия" подписал договор о проведении матчей на "Мордовия-Арене" до конца сезона

Клуб ФНЛ "Нефтехимик" из Нижнекамска также планирует проводить матчи на "Мордовия-Арене" до конца текущего сезона

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Саранский футбольный клуб "Мордовия" договорился о проведении домашних матчей второй половины сезона-2019/20 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на построенной к чемпионату мира 2018 года "Мордовия-Арене". Об этом ТАСС сообщил директор клуба Николай Левин.

В первой части сезона матчи на "Мордовия-Арене", которая в конце 2019 года была передана в собственность Республики Мордовия, проводил выступающий в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) "Тамбов", а "Мордовия" принимала соперников на стадионе "Старт". С 1 января управляющей компанией стало государственное автономное учреждение "Республиканский спортивно-тренировочный центр "Старт" вместо компании "Спорт-Ин", которая в судебном порядке решала вопрос с долгом "Мордовии" по оплате аренды стадиона.

"Договор у нас подписан, первый матч (против "СКА-Хабаровска", который пройдет 9 марта в рамках 26-го тура ФНЛ - прим. ТАСС) проведем на "Мордовия-Арене". Дальше мы уже будем решать, где проводить следующие игры, тут будет уже наш выбор, у нас в распоряжении два стадиона. Все будет зависеть от качества газона или других форс-мажорных обстоятельств", - сказал Левин.

Также собеседник ТАСС сообщил, что клуб ФНЛ "Нефтехимик" из Нижнекамска также планирует проводить матчи на "Мордовия-Арене" до конца текущего сезона. Стадион был построен в апреле 2018 года к чемпионату мира и принял четыре матча группового этапа турнира.

После 25 туров "Мордовия" занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков. Отставание от 15-й позиции, которая позволит сохранить команде прописку во втором по силе дивизионе чемпионата России, составляет семь очков.

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