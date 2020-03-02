Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани

АМСТЕРДАМ, 2 марта. /ТАСС/. Встреча за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани на стадионе "Ак барс банк арена". Данное решение было принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Право на проведение финала Лиги Европы в 2022 году получил Будапешт, решающая встреча турнира пройдет на "Пушкаш-Арене". Матч за Суперкубок УЕФА 2022 года примет "Олимпийский стадион" в Хельсинки. Финал женской Лиги чемпионов 2022 году пройдет на "Ювентус стэдиум" в итальянском Турине, решающая встреча турнира в 2023 году состоится в нидерландском Эйндховене на стадионе ПСВ.

Помимо этого, на встрече были приняты новые регламенты турниров под эгидой УЕФА. Следующая встреча исполкома УЕФА состоится 27 мая. Очередной конгресс УЕФА в 2021 году пройдет в Минске.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет на территории России. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов. В 2021 году Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов. В нынешнем году в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов чемпионата Европы.