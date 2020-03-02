Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира по фристайлу в Красноярске

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб объявил состав сборной России на этап Кубка мира по фристайлу, который пройдет в Красноярске. Об этом сообщает Федерация фристайла России.

В лыжной акробатике в Красноярске от сборной России выступят Софья Алексеева, Павел Кротов, Артем Потапов, Сергей Семенов, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года Илья Буров, а также его брат, чемпион мира Илья Буров. В парном могуле российскую команду представят Елизавета Безгодова, Анна Герасимова, Светлана Иванова, Виктория Лазаренко, Анна Нефедова, Екатерина Огнева, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Михаил Алейников, Дмитрий Колесников, Максим Кудрявцев, Антон Латышев, Алексей Лыжин, Никита Новицкий, Никита Паркачев и Вячеслав Цветков.

Этап Кубка мира по парному могулу состоится 7 марта. Финальный этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет 8 марта.