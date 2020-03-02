Сорокин: УЕФА не имел вопросов по заявке Казани на Суперкубок Европы

"Как такового голосования не было, потому что два других города сняли свои заявки и осталось два кандидата на два года. Все определилось достаточно быстро. В презентации коллег из аппарата было подчеркнуто, что заявка сильная и все гарантии предоставлены. Город имеет хороший опыт проведения различного рода крупных соревнований, поэтому было приятно слышать, что по организации вопросов не возникает", - сказал Сорокин.

По словам Сорокина, Казань имеет все необходимое для проведения Суперкубка. "Казань - хороший город, там опытная команда по проведению соревнований и прекрасный стадион, но готовиться все равно нужно. Понятное дело, что сейчас никто не готов провести Суперкубок - это серьезный матч, для организации которого всегда требуются месяцы подготовки. Тут требования существенно выше, чем к проведению матчей премьер-лиги", - отметил Сорокин.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли открытие и закрытие летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.