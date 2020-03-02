Сорокин: УЕФА не имел вопросов по заявке Казани на Суперкубок Европы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имел вопросов по заявке Казани на проведение Суперкубка Европы. Об этом ТАСС сообщил член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин.
В понедельник на исполкоме УЕФА в Амстердаме было принято решение, что Казань примет Суперкубок УЕФА 2023 года.
"Как такового голосования не было, потому что два других города сняли свои заявки и осталось два кандидата на два года. Все определилось достаточно быстро. В презентации коллег из аппарата было подчеркнуто, что заявка сильная и все гарантии предоставлены. Город имеет хороший опыт проведения различного рода крупных соревнований, поэтому было приятно слышать, что по организации вопросов не возникает", - сказал Сорокин.
По словам Сорокина, Казань имеет все необходимое для проведения Суперкубка. "Казань - хороший город, там опытная команда по проведению соревнований и прекрасный стадион, но готовиться все равно нужно. Понятное дело, что сейчас никто не готов провести Суперкубок - это серьезный матч, для организации которого всегда требуются месяцы подготовки. Тут требования существенно выше, чем к проведению матчей премьер-лиги", - отметил Сорокин.
Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли открытие и закрытие летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.