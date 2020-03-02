Сорокин: президент УЕФА отметил, что вспышка коронавируса никак не затрагивает Евро-2020

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на заседании исполкома организации отметил, что вспышки коронавируса пока никак не затрагивают вопрос проведения чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА Алексей Сорокин.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее, всего же случаи заражения были выявлены в 66 странах, включая Россию.

"Вопрос коронавируса практически не поднимался на заседании. Президент УЕФА сразу задал тон, что паника вокруг всего этого может быть хуже, чем сам вирус. Я с ним полностью согласен. Он призвал не паниковать, пока все под контролем, Евро-2020 никак не затронуто", - сказал Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. На стадионе "Санкт-Петербург" пройдут три встречи групповой стадии турнира (Бельгия - Россия, 13 июня; Финляндия - Россия, 17 июня; Финляндия - Бельгия, 22 июня), а также один из четвертьфиналов.