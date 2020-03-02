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Финалы футбольных еврокубков

Дегтярев: матч за Суперкубок УЕФА в Казани будет организован на высочайшем уровне

В понедельник на исполкоме УЕФА было объявлено о том, что столица Татарстана примет матч за Суперкубок в 2023 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что матч за Суперкубок УЕФА 2023 года в Казани будет организован на высочайшем уровне. Об этом Дегтярев заявил ТАСС.

В понедельник на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было объявлено о том, что Казань примет матч за Суперкубок в 2023 году.

"Поздравляю жителей Казани, Россия еще не принимала матчи Суперкубка УЕФА. Безусловно, в этом большая личная заслуга президента Татарстана Рустама Минниханова. В Казани проходили матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, тогда город завоевал любовь болельщиков всех стран и дружбу мирового футбольного сообщества. Уверен, что спортивное мероприятие будет организовано на высочайшем профессиональном уровне", - заявил Дегтярев.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году, его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене также прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичФиналы футбольных еврокубков
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