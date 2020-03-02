Газзаев: Казань заслужила право провести матч такого высокого уровня, как Суперкубок УЕФА

В понедельник на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было объявлено о том, что матч за Суперкубок 2023 года пройдет в Казани на "Ак барс банк арене". Город принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. На арене также прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года и чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года в Казани является заслуженным результатом работы города и Республики Татарстан в вопросе развития спорта. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

"Безусловно, это большое достижение для Казани и Татарстана, - сказал Газзаев. - Важно отметить, что Казань очень много сделала и продолжает делать для развития профессионального спорта и здорового образа жизни - это Универсиада, чемпионат мира, очень много других спортивных соревнований. Казань заслужила право на проведение матча такого высокого уровня, как Суперкубок УЕФА. Несомненно, будет много болельщиков на самом матче".

В 2005 году ЦСКА проиграл английскому "Ливерпулю" (1:3 доп. вр.) в матче за Суперкубок УЕФА. В 2008 году петербургский "Зенит" стал первым обладателем этого трофея среди российских клубов, победив английский "Манчестер Юнайтед" (2:1). "Два наших клуба уже участвовали в Суперкубке УЕФА. Теперь будем надеяться, что один из наших клубов постарается сыграть в Казани за Суперкубок - бог любит троицу", - заключил Газзаев.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет на территории России. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов. В 2021 году Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов. В нынешнем году в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов чемпионата Европы.