20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Финалы футбольных еврокубков

Газзаев: Казань заслужила право провести матч такого высокого уровня, как Суперкубок УЕФА

В понедельник на исполкоме УЕФА было объявлено о том, что матч за Суперкубок 2023 года пройдет в Казани
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года в Казани является заслуженным результатом работы города и Республики Татарстан в вопросе развития спорта. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

В понедельник на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было объявлено о том, что матч за Суперкубок 2023 года пройдет в Казани на "Ак барс банк арене". Город принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. На арене также прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года и чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года.

На эту тему
Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани

"Безусловно, это большое достижение для Казани и Татарстана, - сказал Газзаев. - Важно отметить, что Казань очень много сделала и продолжает делать для развития профессионального спорта и здорового образа жизни - это Универсиада, чемпионат мира, очень много других спортивных соревнований. Казань заслужила право на проведение матча такого высокого уровня, как Суперкубок УЕФА. Несомненно, будет много болельщиков на самом матче".

В 2005 году ЦСКА проиграл английскому "Ливерпулю" (1:3 доп. вр.) в матче за Суперкубок УЕФА. В 2008 году петербургский "Зенит" стал первым обладателем этого трофея среди российских клубов, победив английский "Манчестер Юнайтед" (2:1). "Два наших клуба уже участвовали в Суперкубке УЕФА. Теперь будем надеяться, что один из наших клубов постарается сыграть в Казани за Суперкубок - бог любит троицу", - заключил Газзаев.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет на территории России. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА, в 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов. В 2021 году Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов. В нынешнем году в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов чемпионата Европы.

Теги
Газзаев, Валерий ГеоргиевичФиналы футбольных еврокубков
Реклама на ТАСС
Матч за мировую шахматную корону
FIDE: контракт на проведение матча за мировую шахматную корону заключат в ближайшее время
Ожидается, что соревнования пройдут в Дубае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС