20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Российские синхронистки из-за коронавируса не поедут на этап Мировой серии в Париже

Соревнования пройдут с 6 по 8 марта
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию из-за ситуации с коронавирусом пропустит первый этап Мировой серии, который пройдет в Париже. Об этом ТАСС в понедельник рассказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Соревнования пройдут в Париже с 6 по 8 марта.

"Мы пропустим этап Мировой серии в Париже, это связано с распространением коронавируса по Европе, пришли очень тревожные сведения, что количество заболевших возрастает. Не понимаю, почему не закрыли соревнования. Я решила не рисковать командой. Речь здесь идет не о болезни, а том, что если вдруг у кого-то поднимется температура, неважно по какой причине, то по прибытии в Россию нас закроют на две недели на карантин, а как тогда готовиться", - отметила Покровская.

"На эти соревнования не приедут команды Италии, Японии, Китая, пока не знаю насчет украинской команды. Это наши основные соперники, те сборные, с кем интересно соревноваться, - добавила собеседница ТАСС. - Следующей у нас должна быть поездка в Египет, но пока тоже не знаю, что получится, а следующая ступень - у нас в Казани. Что касается этапа в Париже, то так рисковать просто имеет смысла".

Теги
РоссияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Матч за мировую шахматную корону
FIDE: контракт на проведение матча за мировую шахматную корону заключат в ближайшее время
Ожидается, что соревнования пройдут в Дубае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС