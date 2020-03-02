Российские синхронистки из-за коронавируса не поедут на этап Мировой серии в Париже

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию из-за ситуации с коронавирусом пропустит первый этап Мировой серии, который пройдет в Париже. Об этом ТАСС в понедельник рассказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

Соревнования пройдут в Париже с 6 по 8 марта.

"Мы пропустим этап Мировой серии в Париже, это связано с распространением коронавируса по Европе, пришли очень тревожные сведения, что количество заболевших возрастает. Не понимаю, почему не закрыли соревнования. Я решила не рисковать командой. Речь здесь идет не о болезни, а том, что если вдруг у кого-то поднимется температура, неважно по какой причине, то по прибытии в Россию нас закроют на две недели на карантин, а как тогда готовиться", - отметила Покровская.

"На эти соревнования не приедут команды Италии, Японии, Китая, пока не знаю насчет украинской команды. Это наши основные соперники, те сборные, с кем интересно соревноваться, - добавила собеседница ТАСС. - Следующей у нас должна быть поездка в Египет, но пока тоже не знаю, что получится, а следующая ступень - у нас в Казани. Что касается этапа в Париже, то так рисковать просто имеет смысла".