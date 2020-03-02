Матыцин: решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА в Казани говорит о доверии к РФ

В понедельник на исполкоме УЕФА в Амстердаме было принято решение, что Казань примет матч за Суперкубок УЕФА 2023 года. В 2021 году Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов. В нынешнем году в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов чемпионата Европы.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении матча за Суперкубок в 2023 году в Казани говорит о высокой степени доверия к России. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба министерства спорта.

"Вслед за Евро-2020 и финалом Лиги чемпионов - 2021 в Санкт-Петербурге нашу страну ждет еще один футбольный праздник. От всей души поздравляю Казань, которая сегодня получила право провести Суперкубок УЕФА в 2023 году. Это решение УЕФА говорит о высокой степени доверия как к Казани в частности, так и к нашей стране в целом", - сказал Матыцин.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году. Его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

"Столица Республики Татарстан ни раз доказывала свою готовность проводить международные соревнования любого уровня и ранга. В том числе футбольные турниры: матчи проходивших здесь Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 навсегда остались в памяти болельщиков, футболистов и самих организаторов. Уверен, что Суперкубок Европы в 2023 году не станет исключением из правил и пройдет на высшем уровне", - добавил министр спорта.