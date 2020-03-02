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Допинг-скандал вокруг российского спорта

МОК отказался комментировать запрос CAS касательно подписей в документах по биатлонисткам

В понедельник CAS начал рассмотрение апелляции Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной
Здание штаб-квартиры CAS в Лозанне Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание штаб-квартиры CAS в Лозанне
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международный олимпийский комитет (МОК) не стал комментировать информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) запросил у него объяснение о поддельных подписях в документах по российским биатлонисткам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

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В понедельник CAS начал рассмотрение апелляции Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). В ходе слушаний в CAS адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу биатлонисток - являются подделкой. CAS принял к рассмотрению заявление адвоката и потребовал от МОК до вторника предоставить пояснения по этому вопросу.

"МОК не комментирует слушания, которые проходят в данный момент", - сообщили в пресс-службе.

Спортсменки, которые уже завершили профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Зайцева, Романова, Вилухина в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Теги
РоссияЗайцева, Ольга АлексеевнаДопинг-скандал вокруг российского спорта
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