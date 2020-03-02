20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Финальные соревнования по скелетону и монобобу зимней Спартакиады учащихся прошли в Сочи

Награждал победителей чемпион Олимпийских игр 1988 года Владимир Козлов

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Финальные соревнования по скелетону и монобобу прошли в Сочи в рамках десятой зимней Спартакиады учащихся России 2020 года. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в главной судейской коллегии соревнований.

"Соревнования прошли в двух дисциплинах бобслея: скелетон и монобоб. В соревнованиях по скелетону приняли участие 33 спортсмена из пяти регионов РФ: Московская, Ленинградская области, Красноярский, Краснодарский край и Республика Башкортостан. В дисциплине монобоб состязались 16 участников из пяти регионов: Орловская, Иркутская, Московская области, Республика Башкортостан и Красноярский край", - сообщили в коллегии.

Награждал победителей чемпион Олимпийских игр 1988 года по бобслею в двухместных экипажах Владимир Козлов. В скелетоне среди девушек все три призовых места заняли спортсменки из Москвы. Первое место заняла Ульяна Усынина. В этой же дисциплине среди юношей золото выиграл Георгий Царев из Красноярского края.

В соревнованиях дисциплины "монобоб" среди девушек первое место заняла Эльвира Моисеенко из Москвы, среди юношей золото завоевал Павел Жичкин из Орловской области. В командных зачетах обеих дисциплин победу одержали команды из Москвы.

Финальный этап десятой зимней Спартакиады учащихся России 2020 года проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырех субъектах России: в Красноярске, Сочи, Челябинске и городе Чайковский Пермского края. По данным Министерства спорта РФ, всего в соревнованиях примут участие около 3,2 тыс. человек, которые разыграют 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков. В программу Спартакиады вошли 15 видов спорта, в том числе биатлон, бобслей (монобоб, скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд и спортивное ориентирование.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Матч за мировую шахматную корону
FIDE: контракт на проведение матча за мировую шахматную корону заключат в ближайшее время
Ожидается, что соревнования пройдут в Дубае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС