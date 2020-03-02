Финальные соревнования по скелетону и монобобу зимней Спартакиады учащихся прошли в Сочи

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Финальные соревнования по скелетону и монобобу прошли в Сочи в рамках десятой зимней Спартакиады учащихся России 2020 года. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в главной судейской коллегии соревнований.

"Соревнования прошли в двух дисциплинах бобслея: скелетон и монобоб. В соревнованиях по скелетону приняли участие 33 спортсмена из пяти регионов РФ: Московская, Ленинградская области, Красноярский, Краснодарский край и Республика Башкортостан. В дисциплине монобоб состязались 16 участников из пяти регионов: Орловская, Иркутская, Московская области, Республика Башкортостан и Красноярский край", - сообщили в коллегии.

Награждал победителей чемпион Олимпийских игр 1988 года по бобслею в двухместных экипажах Владимир Козлов. В скелетоне среди девушек все три призовых места заняли спортсменки из Москвы. Первое место заняла Ульяна Усынина. В этой же дисциплине среди юношей золото выиграл Георгий Царев из Красноярского края.

В соревнованиях дисциплины "монобоб" среди девушек первое место заняла Эльвира Моисеенко из Москвы, среди юношей золото завоевал Павел Жичкин из Орловской области. В командных зачетах обеих дисциплин победу одержали команды из Москвы.

Финальный этап десятой зимней Спартакиады учащихся России 2020 года проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырех субъектах России: в Красноярске, Сочи, Челябинске и городе Чайковский Пермского края. По данным Министерства спорта РФ, всего в соревнованиях примут участие около 3,2 тыс. человек, которые разыграют 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков. В программу Спартакиады вошли 15 видов спорта, в том числе биатлон, бобслей (монобоб, скелетон), горнолыжный спорт, керлинг, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд и спортивное ориентирование.