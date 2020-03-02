20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Пихлер прибыл в CAS для дачи свидетельских показаний по делам Зайцевой и Романовой

По словам тренера, он верит, что справедливость восторжествует
Вольфганг Пихлер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Вольфганг Пихлер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немецкий тренер Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд (CAS) для дачи свидетельских показаний по делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, которых он готовил к Олимпийским играм в Сочи. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В понедельник CAS приступил к рассмотрению апелляций Зайцевой, Романовой и еще одной бывшей биатлонистки Ольги Вилухиной. Они оспорили решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от Олимпиад и аннулировать их результаты на Играх в Сочи.

На эту тему
CAS поручил МОК в течение суток объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток

"Верю, что справедливость восторжествует", - сказал Пихлер перед выступлением в суде в защиту спортсменок.

Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. Зайцева и Романова были обвинены в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Пихлер убежден в невиновности спортсменок, главного свидетеля обвинения по этому делу - бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова - он неоднократно называл лжецом.

В понедельник, в ходе слушаний адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу биатлонисток - являются подделкой. CAS принял к рассмотрению заявление адвоката и потребовал от МОК до вторника предоставить пояснения по этому вопросу.

Зайцева, Романова и Вилухина на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова, Вилухина также была лишена второго места в спринте.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Матч за мировую шахматную корону
FIDE: контракт на проведение матча за мировую шахматную корону заключат в ближайшее время
Ожидается, что соревнования пройдут в Дубае
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС