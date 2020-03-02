Пихлер прибыл в CAS для дачи свидетельских показаний по делам Зайцевой и Романовой

В понедельник CAS приступил к рассмотрению апелляций Зайцевой, Романовой и еще одной бывшей биатлонистки Ольги Вилухиной. Они оспорили решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от Олимпиад и аннулировать их результаты на Играх в Сочи.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немецкий тренер Вольфганг Пихлер прибыл в Спортивный арбитражный суд (CAS) для дачи свидетельских показаний по делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой и Яны Романовой, которых он готовил к Олимпийским играм в Сочи. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Верю, что справедливость восторжествует", - сказал Пихлер перед выступлением в суде в защиту спортсменок.

Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. Зайцева и Романова были обвинены в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Пихлер убежден в невиновности спортсменок, главного свидетеля обвинения по этому делу - бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова - он неоднократно называл лжецом.

В понедельник, в ходе слушаний адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявил, что представленные ранее МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу биатлонисток - являются подделкой. CAS принял к рассмотрению заявление адвоката и потребовал от МОК до вторника предоставить пояснения по этому вопросу.

Зайцева, Романова и Вилухина на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова, Вилухина также была лишена второго места в спринте.