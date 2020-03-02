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КХЛ

"Сибирь" вышла вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Автомобилистом"

В первом матче новосибирский клуб победил со счетом 2:0
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Новосибирская "Сибирь" со счетом 2:0 обыграла екатеринбургский "Автомобилист" в стартовом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге в присутствии 5545 зрителей.

Шайбы забросили Юусо Пуустинен (18-я минута) и Евгений Чесалин (60).

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, в трех победила "Сибирь", в одном - "Автомобилист". "Сибирь" и "Автомобилист" ни разу не встречались между собой в матчах плей-офф.

"Автомобилист" в седьмой раз участвует в плей-офф КХЛ, лучшим достижением екатеринбургского клуба стал выход в четвертьфинал в сезоне-2018/19, где он уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 1-4 в серии. "Сибирь" по итогам регулярных чемпионатов шесть раз участвовала в матчах на вылет, лучшим результатом новосибирской команды стал выход в полуфинал в сезоне-2014/15, где "Сибирь" проиграла казанскому "Ак Барсу" (1-4).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Сибири". Следующий матч пройдет 4 марта в Екатеринбурге.

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