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IIHF отменила из-за коронавируса чемпионаты мира среди юниоров и женщин

Все турниры должны были пройти в промежутке с 16 марта по 4 апреля

ТАСС, 2 марта. Международная федерация хоккея (IIHF) заявила об отмене шести мартовских международных турниров в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

У мужчин будет отменено проведение юниорских чемпионатов мира (игроки не старше 18 лет) в группах А (соревнования запланированы на 22-28 марта в Таллине) и В (23-29 марта в Софии) второго дивизиона, а также в группах А (16-22 марта с Стамбуле) и В (с 29 марта по 4 апреля в люксембургском Коккельшойере) третьего дивизиона.

У женщин отменены мировые первенства среди группы В первого дивизиона (с 28 марта по 3 апреля в польском Катовице) и группы А второго дивизиона (с 29 марта по 3 апреля в испанской Хаке).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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