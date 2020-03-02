Комиссия спортсменов ВФЛА провела встречу с представителями World Athletics

ТАСС, 2 марта. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) провела рабочую встречу в Монако с представителями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщается на официальной странице комиссии спортсменов в Instagram.

"Члены комиссии спортсменов Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене в понедельник в Монако провели встречу с представителями World Athletics. Российские легкоатлеты высказали свою позицию и выслушали позицию World Athletics по сложившейся ситуации вокруг ВФЛА, а также передали письмо с обращением к членам cовета World Athletics", - сообщается на странице комиссии.

Отмечается желание комиссии спортсменов провести совместные переговоры между новым руководством ВФЛА, World Athletics и представителями независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). "В связи с тем, что ближайший совет World Athletics, на котором обсудят дальнейшую судьбу российской легкой атлетики, состоится уже 11-12 марта комиссия спортсменов рассчитывает на скорейшее проведение переговоров между всеми заинтересованными сторонами: недавно избранным руководством ВФЛА, World Athletics, Athletics Integrity Unit", - говорится в заявлении.

В понедельник комиссия Министерства спорта России восстановила государственную аккредитацию ВФЛА. 28 февраля новым руководителем ВФЛА был избран большинством голосов Евгений Юрченко, который после выборов заявил, что совместная встреча представителей ВФЛА с рабочей группой World Athletics по вопросу восстановления членства ВФЛА пройдет на следующей неделе.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В понедельник Юрченко сообщил, что обратится с письмом в World Athletics о признании правомерности претензий в адрес российской стороны по данному вопросу.