Дюков: матч за Суперкубок УЕФА в Казани позволит России использовать наследие ЧМ

ТАСС, 2 марта. Проведение в Казани таких мероприятий, как матч за Суперкубок УЕФА, позволяет России использовать наследие чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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На заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2 марта было принято решение о том, что встреча за Суперкубок в 2023 году пройдет в Казани на стадионе "Ак барс банк арена".

"Мы рады, что Казань получила возможность провести в 2023 году футбольное событие международного уровня - Суперкубок УЕФА. Казань - один из спортивных центров России с многолетними спортивными традициями и очень гостеприимный город с богатой историей и красивой архитектурой", - заявил Дюков.

Стадион в Казани был открыт в 2013 году, его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. "Столица Татарстана зарекомендовала себя с лучшей стороны во время Кубка конфедераций и чемпионата мира: и город, и стадион, без сомнений, будут готовы к проведению Суперкубка на самом высоком уровне. И, конечно, спортивные события такого масштаба позволяют нам активно использовать наследие чемпионата мира", - заключил он.

В 2021 году стадион "Санкт-Петербург", где проходили матчи чемпионата мира - 2018, примет финал Лиги чемпионов. В нынешнем году в городе пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов чемпионата Европы.