Юрченко отправил письмо в World Athletics с признанием претензий к ВФЛА

28 февраля прошла внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой был выбран новый президент организации - Юрченко. В понедельник Министерство спорта РФ восстановило аккредитацию ВФЛА.

"От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле [легкоатлета Данила] Лысенко. Также от себя лично и от имени ВФЛА я принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко", - сказал Юрченко.

"Я очень надеюсь, что пусть и с запозданием, но наши действия позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам. Наша первоочередная задача сейчас - выстраивание доброго и конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену", - добавил глава ВФЛА.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом в ноябре 2019 года с поста президента организации Дмитрия Шляхтина, возглавлявшего федерацию с 2016 года, после дела о нарушении антидопинговых правил Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на выступления на международных стартах под нейтральным статусом. 29 января AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.