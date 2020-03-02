Решение по делам Зайцевой, Вилухиной и Романовой может быть вынесено в течение 2-3 недель

Слушания по делам спортсменок продлятся два дня. Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) россиянки оспорили более двух лет назад, бывшие биатлонистки не согласны с решением дисциплинарной комиссии МОК признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой может быть вынесено в течение двух-трех недель. Об этом после первого дня рассмотрения апелляций спортсменок заявил их адвокат Алексей Панич.

"Полное решение может выноситься в течение нескольких месяцев. Мы рассчитываем на то, что резолютивную часть нам озвучат в относительно ближайшее время. Мы могли бы рассчитывать на то, что это будет сделано в течение двух-трех недель", - сказал Панич.

"Но этот вопрос полностью находится в руках CAS [Спортивного арбитражного суда]: как они решат, так и будет", - подчеркнул он.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.