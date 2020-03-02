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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Решение по делам Зайцевой, Вилухиной и Романовой может быть вынесено в течение 2-3 недель

Адвокат Алексей Панич отметил, что речь идет о резолютивной части, в то время как полное решение может выноситься несколько месяцев
Яна Романова, Ольга Зайцева, адвокат Алексей Панич и Ольга Вилухина Валерий Шарифулин/ТАСС
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Яна Романова, Ольга Зайцева, адвокат Алексей Панич и Ольга Вилухина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой может быть вынесено в течение двух-трех недель. Об этом после первого дня рассмотрения апелляций спортсменок заявил их адвокат Алексей Панич.

Слушания по делам спортсменок продлятся два дня. Санкции Международного олимпийского комитета (МОК) россиянки оспорили более двух лет назад, бывшие биатлонистки не согласны с решением дисциплинарной комиссии МОК признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

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"Полное решение может выноситься в течение нескольких месяцев. Мы рассчитываем на то, что резолютивную часть нам озвучат в относительно ближайшее время. Мы могли бы рассчитывать на то, что это будет сделано в течение двух-трех недель", - сказал Панич.

"Но этот вопрос полностью находится в руках CAS [Спортивного арбитражного суда]: как они решат, так и будет", - подчеркнул он.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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