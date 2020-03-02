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КХЛ

"Ак Барс" победил "Нефтехимик" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 2 марта. Казанский "Ак Барс" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:1 в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 6714 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Мэттью Фрэттин (8-я и 55-я минуты), Эмиль Галимов (13) и Михаил Глухов (42). У проигравших отличился Марат Хайруллин (15).

Хоккеисты хозяев Степан Санников и Роман Рукавишников провели свои 600-й и 400-й матчи в КХЛ соответственно.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы. В плей-офф "Ак Барс" и "Нефтехимик" встречались один раз - в сезоне-2013/14 казанская команда победила в первом раунде со счетом 4-0 в серии.

"Ак Барс" во всех 12 розыгрышах КХЛ выходил в плей-офф, трижды команда выигрывала Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), что является наилучшим результатом. "Нефтехимик" в седьмой раз играет в плей-офф, лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2009/10.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет 4 марта в Казани.

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