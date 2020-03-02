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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Пихлер на слушаниях в CAS по делу Зайцевой назвал Родченкова лжецом

Он обратил внимание на расхождение слов бывшего директора московской лаборатории с реальностью
Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Немецкий тренер Вольфганг Пихлер во время рассмотрения апелляций бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной в Спортивном арбитражном суде (CAS) назвал лжецом бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого строится обвинительный вердикт Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом бывший тренер биатлонисток заявил журналистам после первого дня рассмотрения их апелляций.

Слушания по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной продлятся два дня. Санкции МОК все три россиянки оспорили более двух лет назад, они не согласны с решением признать их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

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"Я провел в суде больше часа и дал объяснения на все вопросы, я уверен, что Романова и Зайцева были чистыми, - сказал Пихлер. - Во время слушаний я сказал правду, я считаю, что Родченков лжет. К примеру, он сказал, что [в январе 2013 года] я был с [Екатериной] Глазыриной в Оберхофе, хотя в тот момент мы находились на сборе в Зефельде, где готовились к этапу в Рупольдинге, а Глазырина даже не планировала приезжать в Оберхоф. Его слова - ложь, эта история многое говорит о Родченкове".

"В Германии мы говорим: "Если кто-то соврал один раз, то ему уже нельзя доверять", - подчеркнул он. - Эта история показывает, что нельзя верить всему, что он говорит".

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отлучены от участия в Играх, их сочинские результаты были аннулированы. Российские биатлонистки на домашней Олимпиаде стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова. Вилухина также была лишена второго места в спринте.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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