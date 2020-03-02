Пахноцкая провела заседание рабочей группы СЕ по защите осведомителей в сфере антидопинга

ТАСС, 2 марта. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая провела в понедельник в Страсбурге третье заседание рабочей группы по защите осведомителей Антидопинговой конвенции Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Рабочая группа по защите осведомителей мониторинговой группы Антидопинговой конвенции СЕ под председательством Пахноцкой была создана в мае 2019 года.

Участниками заседания стали эксперты из Азербайджана, Германии, Польши, России, Франции, Катара, а также представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), Группы государств СЕ против коррупции (GRECO) и отдела спортивных конвенций СЕ.

В рамках заседания обсуждались действующие механизмы работы с осведомителями, примеры национального законодательства, направленного на защиту осведомителей в разных сферах, опыт WADA, а также возможные меры, необходимые на национальном и международном уровне.

Эксперты обсудили существующие механизмы и документы, регулирующие деятельность различных государственных, спортивных, антидопинговых и других организаций, регламентирующие защиту конфиденциальной информации, ее обработку, сотрудничество с правоохранительными органами на национальном и международном уровнях, а также возможные варианты взаимодействия с целью развития эффективного механизма защиты осведомителей в сфере спорта и антидопинга.