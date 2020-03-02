Знарок: хоккеистам "Спартака" в матчах с "Динамо" не хватает хорошей игры лидеров

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо" не хватает хорошей игры и результативности лидеров команды. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

"Динамо" вышло вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком"

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В понедельник в первом матче стартового раунда плей-офф "Спартак" на выезде уступил "Динамо" со счетом 1:5. Красно-белые проиграли своему сопернику по серии все четыре встречи регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

"Не хватает того, что лидеры не играют, не забивают. Во втором периоде вовремя не менялись. Дальняя сторона", - сказал Знарок.

После третьей пропущенной шайбы в концовке второго периода Знарок заменил вратаря Юлиуса Гудачека на Павла Хомченко. "Во-первых, хотел встряхнуть команду. Во-вторых мы планируем, что он будет следующую игру играть", - пояснил главный тренер "Спартака".

Четыре из пяти шайб в ворота красно-белых забросили игроки первой пятерки "Динамо". "Мы подумаем, как их нейтрализовать", - отметил Знарок.

Второй матч серии до четырех побед состоится в среду на "ВТБ-Арене".