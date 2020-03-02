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КХЛ

Яшкин: хоккеистам "Динамо" не надо поддаваться на провокации в серии со "Спартаком"

В первом матче стартового раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между игроками команд произошло несколько стычек

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Игрокам московского "Динамо" не надо поддаваться на провокации хоккеистов "Спартака" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин.

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Первый матч серии завершился победой "Динамо" со счетом 5:1. В третьем периоде произошло большое количество драк, защитник "Спартака" Максим Гончаров был наказан пятиминутным и дисциплинарным штрафом до конца игры за атаку Яшкина.

"Смысла отвечать не было. Гончаров сейчас сидит в раздевалке, получил матч-штраф. Пусть сидит дальше. Надо не поддаваться на провокации, которые были сегодня", - подчеркнул Яшкин.

На пятой минуте третьего периода капитан "Динамо" Вадим Шипачев был наказан малым и десятиминутным дисциплинарным штрафом за атаку в голову нападающего "Спартака" Анселя Галимова, после чего произошла серия драк. "Думаю, что это просто эмоции, - сказал Галимов. - Шипачев пошел бить меня, он хотел мне что-то доказать. Вы думаете, что я хотел ударить головой в локоть Шипачеву?"

Яшкин открыл счет на третьей минуте встречи. "В целом мы хорошо играли, наверное, быстрый гол повлиял, всегда неприятно пропускать в начале матча. От следующих матчей не жду ничего нового. Думаю, нам нужно также ответственно играть от обороны, придерживаться тактики", - резюмировал Яшкин.

Второй матч серии до четырех побед состоится в среду на "ВТБ-Арене".

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