Исполком МОК обсудит подготовку Токио к Олимпиаде в условиях распространения коронавируса

Заседание будет длиться два дня - 3 и 4 марта. В повестке значится пункт, посвященный подготовке к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК уже неоднократно отмечал великолепную готовность японкой столицы к предстоящим соревнованиям, однако новый коронавирус способен омрачить праздник спорта.

Исполком МОК еще раз проанализирует риски, связанные с проведением столь массового мероприятия в условиях распространения болезни по всему миру. С начала года коронавирус стал причиной отмены десятков спортивных соревнований. Вместе с тем глава МОК Томас Бах на днях заявил, что организация сейчас не обсуждает варианты отмены Олимпиады или переноса сроков ее проведения.

Также в программе заседания обсуждение подготовки к Играм 2022 (Пекин), 2024 (Париж) и 2026 (Милан и Кортина-д'Амеццо) годов. Исполком подробно остановится на программе мероприятий, которые предполагается провести во время Олимпиады во французской столице.

Исполком МОК также заслушает доклад о подготовке боксерского турнира на Играх в Токио. В связи с лишением признания Международной ассоциации бокса (AIBA) МОК самостоятельно организует олимпийский турнир по боксу и квалификационные соревнования к нему.

Помимо традиционных для подобного рода заседаний отчетов, исполком МОК обсудит варианты проведения сессии организации в 2023 году.