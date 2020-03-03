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Распространение коронавируса нового типа

Исполком МОК обсудит подготовку Токио к Олимпиаде в условиях распространения коронавируса

Также в программе заседания, которое пройдет 3 и 4 марта, обсуждение подготовки к Играм 2022, 2024 и 2026 годов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Очередное заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет в штаб-квартире организации в Лозанне.

Заседание будет длиться два дня - 3 и 4 марта. В повестке значится пункт, посвященный подготовке к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК уже неоднократно отмечал великолепную готовность японкой столицы к предстоящим соревнованиям, однако новый коронавирус способен омрачить праздник спорта.

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Исполком МОК еще раз проанализирует риски, связанные с проведением столь массового мероприятия в условиях распространения болезни по всему миру. С начала года коронавирус стал причиной отмены десятков спортивных соревнований. Вместе с тем глава МОК Томас Бах на днях заявил, что организация сейчас не обсуждает варианты отмены Олимпиады или переноса сроков ее проведения.

Также в программе заседания обсуждение подготовки к Играм 2022 (Пекин), 2024 (Париж) и 2026 (Милан и Кортина-д'Амеццо) годов. Исполком подробно остановится на программе мероприятий, которые предполагается провести во время Олимпиады во французской столице.

Исполком МОК также заслушает доклад о подготовке боксерского турнира на Играх в Токио. В связи с лишением признания Международной ассоциации бокса (AIBA) МОК самостоятельно организует олимпийский турнир по боксу и квалификационные соревнования к нему.

Помимо традиционных для подобного рода заседаний отчетов, исполком МОК обсудит варианты проведения сессии организации в 2023 году.

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Распространение коронавируса нового типа
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