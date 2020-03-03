Не рука Родченкова. Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез

ЛОЗАННА /Швейцария/, 3 марта. /ТАСС/. Сенсационное заявление было сделано адвокатами бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой во время рассмотрения их апелляций на дисквалификации за допинговые нарушения в Спортивном арбитражному суде (CAS) в Лозанне. Если верить результатам экспертизы, под письменными показаниями (аффидевитами) главного свидетеля обвинения Григория Родченкова стоит вовсе не его подпись, росчерк бывшего директора московской лаборатории подделали. Международному олимпийскому комитету (МОК), который предъявил документы в качестве доказательства вины бывших биатлонисток, дан один день на то, чтобы объяснить выводы экспертов. Если окажется, что подписи под документами действительно поддельные, встанет вопрос о том, кто занимался подделкой документов и по какой причине их не смог поставить сам Родченков. Не исключено, что отсутствие подлинных подписей бывшего руководителя московской лаборатории может быть связано с тем, что его уже нет в живых. Балаклава и очки Последний раз на публике Родченков появлялся более дух лет назад, когда давал показания по делам других российских спортсменов, которые решением МОК были пожизненно отлучены от участия в Олимпиадах и чьи результаты на Играх 2014 года были аннулированы. Зайцева, Вилухина и Романова оказались в числе 43 российских участников сочинской Олимпиады, которых подвергли санкциям, однако тогда они отказались от срочного рассмотрения их апелляций.

Решение МОК в конце 2017 года оспорили 42 спортсмена. Именно во время рассмотрения тех апелляций Родченков вышел на связь с судом для дачи показаний. Однако удаленно - посредством видеоконференции, при этом разглядеть его лица никто не смог - на нем была балаклава и темные очки. Его показания тогда были признаны судом противоречивыми и неубедительными. По итогам рассмотрения 39 дел CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, 11 - частично (с них было снято пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх, однако их результаты в Сочи остались аннулированными). При этом суд не стал опровергать результаты расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте, которое легло в основу разбирательств. Он лишь подтвердил отсутствие доказательств вины конкретных спортсменов. Но если сейчас будет доказано, что показания Родченкова были сфабрикованы, может встать вопрос о доверии ко всему расследованию Макларена, которое строится на показаниях бывшего главы московской лаборатории. "Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором, - сказал адвокат бывших спортсменок Алексей Панич по итогам первого дня слушаний. - Мы получили большое количество образцов его подписей - более ста, при том что для проведения экспертизы обычно требуется порядка двух десятков образцов". "Мы были практически уверены в том, что если принесем заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит, поэтому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет, и он пришел к выводу о поддельности подписей господина Родченкова", - добавил он. МОК молчит, Россия - кипит МОК на время разбирательства по понятным причинам взял паузу и не комментирует случившееся. Однако в России действиям организации уже дали оценку. "Будем надеяться, что суд примет решение о выплате компенсаций биатлонисткам, несправедливо пострадавшим от решения МОК, - сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. - Лишение заслуженных наград и пожизненное отстранение от Олимпийских игр - это серьезный удар для спортсмена, для болельщиков, большая потеря для всей страны".